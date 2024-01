Politie: slachtoffer woningbrand Eersel stak vuur zelf aan

De 35-jarige man die maandag om het leven kwam door een woningbrand in het Brabantse Eersel, heeft het vuur zelf aangestoken. Dat is volgens de politie gebleken uit technisch onderzoek dat dinsdagochtend is verricht in de woning. De man is niet overleden als gevolg van een misdrijf.

De vier medebewoners van het kraakpand aan de Voortseweg die werden aangehouden op verdenking van brandstichting, zijn vrijgelaten en worden niet langer verdacht in het onderzoek. Een van hen werd gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar mocht dinsdagochtend na behandeling weer naar huis.