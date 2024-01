Provincies verheugd: mooie stap om uit opvangcrisis te komen

De provincies hebben “verheugd” gereageerd op het nieuws dat een meerderheid van de Eerste Kamer voor de spreidingswet lijkt te zijn. “Het is een mooie stap om uit deze opvangcrisis te komen en asielopvang evenredig te verdelen over het land”, meldt het Interprovinciaal Overleg. Het IPO behartigt de belangen van de twaalf provincies.

De Eerste Kamer behandelde maandag en dinsdag de wet die moet zorgen voor een eerlijke verdeling van asielzoekers over gemeenten. De VVD-fractie liet aan het einde van de tweede dag weten de wet, die is opgesteld door partijgenoot en staatssecretaris Eric van der Burg, te steunen. Daardoor is hier nu een meerderheid voor in de Eerste Kamer.

“Wetende dat de stemmingen pas volgende week plaatsvinden, zijn de provincies verheugd met het nieuws dat de Eerste Kamer-fractie van de VVD aangeeft de spreidingswet te willen steunen en er een meerderheid in de Kamer lijkt te zijn”, aldus het IPO.

Vertegenwoordigers van het overlegorgaan van de provincies boden eerder op dinsdag, samen met bestuurders van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), een petitie aan de Eerste Kamer aan. Daarin riepen ze de 75 senatoren op voor de spreidingswet te stemmen.

Het leidde tot een verontwaardigde reactie van de BBB in de Provinciale Staten van Zuid-Holland, dat op X meldde “verrast” te zijn door deze actie van het IPO. “Wij zijn als Staten niet gekend in deze oproep. Met deze oproep lijkt het erop dat hier het democratisch proces wordt ondermijnd.”