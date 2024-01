Schiphol laat sneeuwvloot komende dagen paraat staan

Schiphol laat zijn sneeuwvloot de komende dagen paraat staan. Het gaat om een voorraad voertuigen die met vegers en blowers de start- en landingsbanen, en ook de taxibanen en parkeerplaatsen van de vliegtuigen, sneeuwvrij kan maken. Volgens een woordvoerder kunnen ze, als dat nodig is, weer worden ingezet.

Dinsdag werden er door het winterse weer in totaal 130 vluchten geannuleerd op de luchthaven. Ook waren er veel vertragingen. Volgens de zegsman wordt er voor komende nacht geen sneeuwval voorzien. Daarom lijkt het vliegschema woensdag niet zo verstoord te worden.

Later in de week zou het weerbeeld volgens hem wel vergelijkbaar kunnen worden met dinsdag. Voorspellingen over wat dat gaat betekenen voor het vliegverkeer, kan Schiphol evenwel nog niet geven. Mogelijk veranderen de weersvooruitzichten nog.