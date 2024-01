Toch hoofdelijke stemming over spreidingswet, maar steun is zeker

Een ruime meerderheid in de Eerste Kamer stemt volgende week dinsdag in met de spreidingswet asielzoekers. Hoewel dinsdag aan het begin van de avond al duidelijk werd dat de wet voldoende steun krijgt door instemming van de VVD, moet er nog officieel over worden gestemd. De PVV heeft om een hoofdelijke stemming gevraagd.

Eerder had D66 dat gedaan, maar door de onverwachte steun van de VVD vond Boris Dittrich (D66) dat niet meer nodig. Alexander van Hattem (PVV) wil dat toch. Hij lijkt daarmee te hopen op ‘dissidente’ VVD’ers en wellicht een verdeeld BBB.

Naast de VVD (tien zetels) gaan in ieder geval ook GroenLinks-PvdA, CDA, D66, SP, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, Volt en OPNL voor de wet stemmen, zo werd dinsdagavond in de tweede termijn van de Eerste Kamer duidelijk. Zij hebben samen 47 van de 75 zetels in de senaat.

BBB, met zestien zetels de grootste senaatsfractie, heeft dinsdagavond nog geen standpunt ingenomen. In de Tweede Kamer stemde de partij tegen. In het twee dagen durende debat in de Eerste Kamer had de fractie behoorlijk wat kritiek op de wet, maar daaruit klonk geen duidelijk tegen of voor. Dat geldt ook voor de eenmansfractie 50Plus.

PVV, JA21, SGP en Forum voor Democratie (samen elf zetels) waren en blijven tegen.

Annabel Nanninga (JA21) riep de BBB-fractie op zich niet onder druk te laten zetten om toch met de wet in te stemmen. Daarnaast riep ze de formerende partijen voor een nieuwe coalitie op de wet niet uit te voeren. Het gaat om PVV, VVD, NSC en BBB.