Unicef: steun voor spreidingswet goed nieuws voor vele kinderen

Steun voor de spreidingswet is “goed nieuws voor vele kinderen die in slechte omstandigheden en vol onzekerheid in de asielopvang zitten”, meldt hulporganisatie Unicef dinsdag in een verklaring.

Eerder dinsdag bleek dat de VVD in de Eerste Kamer de spreidingswet steunt, waarmee er een meerderheid ontstaat in de senaat. De wet gaat over een eerlijke verdeling van asielzoekers over gemeenten.

Volgens Unicef gaat Nederland hiermee na een (te) lange stilstand nu eindelijk een stap vooruit, “waardoor gemeenten straks verantwoordelijkheid kunnen nemen en voorzien in goede opvang!”

Ook noemt de organisatie de wet “essentieel voor het welzijn van duizenden kinderen die nu al jaren zonder perspectief en vaak zonder goede begeleiding, zorg en onderwijs in (crisis)noodopvanglocaties verblijven die niet geschikt voor hen zijn.”

De spreidingswet moet volgens Unicef zorgen voor het creëren van voldoende stabiele en kleinschalige opvanglocaties. “Dat voorkomt vele verhuizingen, maakt persoonlijke aandacht voor het welzijn van kinderen mogelijk en biedt hen een kans om in rust en veiligheid te bouwen aan de toekomst.”