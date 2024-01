Van der Burg: erg opgelucht dat spreidingswet er komt

Demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) is “erg opgelucht” dat de spreidingswet op een meerderheid in de Eerste Kamer kan rekenen. “Ik heb er best wel hard aan getrokken”, zei hij na afloop van het twee dagen durende debat over de politiek gevoelige wet.

In de loop van de middag werden de geruchten dat de VVD met de wet zou instemmen steeds hardnekkiger. “Pas toen de woorden werden uitgesproken, dacht ik: het gaat lukken”, zei Van der Burg (VVD). Hij doelde daarmee op het betoog van VVD-senator Marian Kaljouw in tweede termijn, waarin ze na een inleiding zei dat de fractie steun aan de wet gaat geven.

Met de steun van de VVD zijn er zeker 47 senatoren voor de wet en dat “is erg fijn”, zei de staatssecretaris.

Het vertrouwen in zijn eigen partij is hij nooit kwijt geweest, zei Van der Burg. De VVD-fractie heeft in de Tweede Kamer tegen de spreidingswet gestemd en VVD-partijleider Dilan Yeşilgöz heeft recent geprobeerd de wet van tafel te krijgen.

Van der Burg oogde redelijk onbewogen over de steun voor de wet, waar hij zich al maanden hard voor heeft gemaakt. Hij wil nog wel eens emotioneel zijn, maar dat was na afloop van het debat niet zichtbaar.

“Weet u wat het is, ik heb ook de worsteling gezien bij niet alleen verschillende partijen, maar ook binnen mijn eigen partij.” Nadat duidelijk was geworden dat de wet er komt, heeft hij veel appjes gehad met steunbetuigingen. “Maar ik heb ook appjes gehad van mensen die mij heel erg dierbaar zijn, lid zijn van de VVD, en die teleurgesteld zijn. Daar heb ik als VVD’er ook mee te maken.”

“Het is een wet die tot verdeeldheid heeft geleid, in alle partijen en ook in de club waar ik zelf lid van ben.”