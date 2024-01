Van der Burg: met de kennis van nu heb ik spreidingswet niet binnen

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) heeft “zijn best” gedaan om de Eerste Kamer te overtuigen om voor de spreidingswet te stemmen, zei hij zichtbaar vermoeid en enigszins gespannen tijdens een schorsing van het debat met de senaat. “Met de kennis van nu heb ik de wet nog niet binnen, dus iemand zal moeten bewegen.”

“Ik ben altijd positief gestemd en het is voor mij gewoon de taak om deze wet te verdedigen. Dus dat doe ik ook. Maar de show ain’t over till the fat lady sings.”

Met het gehoopte bewegen van senatoren lijkt Van der Burg vooral te doelen en te hopen op zijn eigen VVD en (een deel van) de BBB. Met vijf nieuwe voorstemmers is Van der Burg al verzekerd van voldoende steun voor zijn wet.

De VVD heeft in de Tweede Kamer tegen de wet gestemd, maar in de wandelgangen gaat het hardnekkige gerucht dat senatoren van de VVD de wet wel gaan steunen. De VVD-senaatsfractie heeft om een extra lange schorsing gevraagd, maar volgens fractievoorzitter Edith Schippers moet daar niets achter worden gezocht. De fractieleden die maandag en dinsdag het debat niet hebben gevolgd, worden bijgepraat en volgende week wordt gestemd, zei ze tijdens de schorsing.

Schippers gaat ervan uit dat de fractie met een gezamenlijke standpuntbepaling kan komen. “Dat kun je nooit garanderen, maar ik maak me daar geen zorgen over.”

Het is na twee dagen debat nog steeds onzeker of de meerderheid van de senaat volgende week met de wet zal instemmen. Aanvankelijk waren de ogen gericht op de twee eenmansfracties 50Plus en OPNL, die ieder met een voorstem voor een meerderheid zouden kunnen zorgen. De steun van de Partij voor de Dieren (drie zetels) is echter niet zeker, terwijl de fractie in de Tweede Kamer wel met de spreidingswet heeft ingestemd.

Na die schorsing begint de senaat aan zijn tweede en laatste termijn, gevolgd door de laatste beantwoording door de staatssecretaris. Hij heeft geen plan A, B of C als de wet sneuvelt, zei hij. “Ik ga ervan uit dat ik erin slaag om de Eerste Kamer te overtuigen.”