Velema over steun spreidingswet: begin oplossing situatie opvang

Met een meerderheid in de Eerste Kamer voor de spreidingswet “hebben we een begin gemaakt met een oplossing voor de huidige schrijnende situatie in de opvang”, stelde burgemeester Jaap Velema van de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. Hij spreekt van een “positieve ontwikkeling” en is “hoopvol over de stemming van volgende week” in de senaat.

Dinsdagavond maakte de VVD in de Eerste Kamer bekend de spreidingswet te steunen. Daarmee is er een meerderheid voor de wet, die moet zorgen voor een eerlijkere verdeling van asielzoekers over gemeenten in het land. Volgende week dinsdag is de stemming in de senaat.

Velema zegt in een reactie veel waardering te hebben voor “een ieders inzet en met name voor de manier waarop staatssecretaris Eric van der Burg de wet vandaag in de Eerste Kamer heeft verdedigd”.

De gemeente Westerwolde wil dat er in aanmeldcentrum Ter Apel maximaal 2000 asielzoekers worden opgenomen. Tijdens een recent kort geding hierover hield Velema een emotioneel betoog waarin hij zei zich zorgen te maken over de veiligheid in het aanmeldcentrum.