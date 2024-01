Verdachte biedt René van der Gijp excuses aan voor overvalpoging

De 23-jarige Younes S. uit Ridderkerk, die onder meer wordt verdacht van een mislukte overval op René van der Gijp, biedt de slachtoffers zijn excuses aan. Dat zei S. aan het slot van zijn strafzaak in hoger beroep bij het gerechtshof in Den Haag. Tegen hem is dinsdag een celstraf van negen jaar geëist.

S. zei in zijn laatste woord dat hij de slachtoffers van een reeks overvallen en inbraken een brief wil sturen of een gesprek met ze aan wil gaan. Dat wil hij doen na de uitspraak van het hof op 8 februari. “Ik hoop dat ze het me kunnen vergeven. Ik zal ze zeggen dat ik spijt heb en proberen uit te leggen waarom ik het heb gedaan en hoe het zover is gekomen.”

De rechtbank in Rotterdam veroordeelde S. vorig jaar tot een celstraf van acht jaar. Dinsdag hoorde hij het Openbaar Ministerie in hoger beroep een celstraf van negen jaar tegen zich eisen. Dat is twee jaar meer dan het OM bij de rechtbank had geëist. Dat noemt zijn advocaat disproportioneel. Anders dan het OM vindt zijn raadsman dat er geen bewijs is dat S. lid zou zijn van een criminele organisatie.

S. heeft inmiddels bekend dat hij bij de mislukte overval op Van der Gijp betrokken was, maar ontkent dat hij met een slaghamer heeft geslagen op zijn autoruit. Hij zou op een afstandje hebben gestaan.

De veroordeling van S. was onder meer gebaseerd op telecomgegevens. Hij had 95 notities in zijn telefoon van kentekens, adressen en horloges. Volgens de rechtbank straalde zijn telefoon op de avond van het misdrijf aan op een zendmast in de buurt van Van der Gijp’s woonplaats Dordrecht, samen met een telefoon van een man die reeds is veroordeeld voor medeplichtigheid. Die kreeg in 2020 een celstraf van een jaar, waarvan drie maanden voorwaardelijk. Hij was de chauffeur van de overvallers.

S. was volgens de rechtbank betrokken bij vier misdrijven, waaronder ook een gewapende overval in Ridderkerk in februari 2020. Daarbij zijn een Rolex met een Arabische wijzerplaat en een telefoon gestolen. Het slachtoffer is vastgebonden en mogelijk onder schot gehouden. De Rolex is volgens justitie meteen erna voor 45.000 euro verkocht in Antwerpen.

Volgens zijn advocaat heeft S. “spijt van wat er is gebeurd en ziet hij in dat zijn handelen beangstigend moet zijn geweest voor de slachtoffers.” De raadsman zegt dat S. is opgelucht dat hij een verklaring heeft afgelegd. “Zijn doel is om na zijn vrijlating andere jongeren te behoeden de fout in te gaan.”