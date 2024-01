VluchtelingenWerk over spreidingswet: hoopvolle doorbraak

VluchtelingenWerk spreekt van een “hoopvolle doorbraak”, nu een meerderheid van de Eerste Kamer de spreidingswet steunt. “De meerderheid van de partijen is doordrongen van de noodzaak om goede opvang te organiseren en dat stemt hoopvol. In het belang van de gehele samenleving was dit de enige goede keuze”, zegt bestuursvoorzitter Frank Candel in een eerste reactie.

Dinsdagavond gaf de VVD in de Eerste Kamer aan dat de liberalen willen instemmen met het wetsvoorstel, dat moet zorgen voor een eerlijke verdeling van asielzoekers over gemeenten in het land. Daarmee is er een meerderheid in de senaat voor de spreidingswet.

“Al zeker twee jaar verblijven duizenden vluchtelingen op noodopvanglocaties waar de kwaliteit van de leefomstandigheden ver door de bodem is gezakt”, zegt de hulporganisatie. “Deze wet biedt de kans om eindelijk structurele verandering aan te brengen en zorgt dat de noodlocaties niet de nieuwe status quo worden.” Met het eerlijker verdelen van de opvang over Nederland, kan er volgens VluchtelingenWerk naar kleinschalige locaties worden gekeken “die centraler liggen en vluchtelingen meer kansen geven sneller te integreren in de samenleving”.

De voorzitter spreekt zijn complimenten uit voor de senatoren “die zich op realistische oplossingen bleven richten ondanks het gepolariseerde debat”.