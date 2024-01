XR blokkeert ingang Kunstmuseum Den Haag waar Energieontbijt is

Een handvol demonstranten van Extinction Rebellion blokkeert meerdere ingangen van het Kunstmuseum in Den Haag, er zijn tientallen actievoerders aanwezig. In het museum vindt dinsdagochtend het EBN Energieontbijt plaats. Een verslaggever van het ANP ter plaatse laat weten dat de meeste genodigden over de actievoerder heen konden stappen en naar binnen zijn bij het museum waar het ontbijt om 08.00 uur begon. Tientallen gasten moesten enige tijd voor de ingang wachten.

Zo’n 350 mensen uit de energiesector komen tijdens het ontbijt samen om te praten over de energietransitie. Onder de aanwezigen is ook prinses Laurentien. XR noemt de bijeenkomst een “lobbymoment voor de fossiele industrie” en vindt het “onbegrijpelijk” dat deze bijeenkomst “de rode loper uitlegt voor de fossiele industrie”.