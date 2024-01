Yesilgöz: instemming spreidingswet raakt coalitieoverleg niet

VVD-leider Dilan Yeşilgöz gaat er niet van uit dat haar positie in de formatiebesprekingen lastiger wordt na de instemming van de VVD-fractie in de Eerste Kamer met de spreidingswet voor asielzoekers. Vlak voordat bekend werd dat de liberale senatoren toch in zullen stemmen met de omstreden wet, antwoordde ze op een vraag van journalisten hierover: “Nee, de gesprekken gaan zoals ze gaan. In de Tweede Kamer, Eerste Kamer, de rest van de wereld gebeuren dingen en dat is politiek.”

Yeşilgöz wees erop dat “elke Kamer, elk orgaan, een eigen verantwoordelijkheid heeft. Er is absoluut geen dictaat vanuit mij of welke VVD’er dan ook om te zeggen hoe dat daar moet.” De VVD-fractie in de Tweede Kamer stemde juist tegen het wetsvoorstel, dat moet leiden tot een eerlijker spreiding van de opvang van asielzoekers over de gemeenten in Nederland.

De Tweede Kamerfractie was onder meer tegen omdat ze wilde dat eerst de instroom van asielzoekers omlaag zou gaan. Yeşilgöz zei te hopen dat ze daar uit zou komen met PVV, NSC en BBB waarmee de VVD nu praat over een mogelijk nieuwe coalitie.

Volgens haar is de VVD niet tegen de spreiding van asielzoekers op zich, maar moest “idealiter” eerst de instroom omlaag. Dat was een betere volgorde volgens haar.