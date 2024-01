Behandeling lymfeklierkanker sneller en goedkoper door nieuw lab

Patiënten met agressieve lymfeklierkanker kunnen voortaan aanzienlijk sneller én goedkoper worden behandeld in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Het academische ziekenhuis ontwikkelt in een nieuw laboratorium voortaan zelf lichaamseigen afweercellen die voor de behandeling worden gebruikt. De snellere werkwijze kan volgens het LUMC levens redden.

Voor de therapie waar het om gaat worden zogeheten T-cellen uit het bloed van patiënten gehaald en genetisch zo aangepast dat ze kankercellen beter herkennen en onschadelijk maken. Daarvoor werd tot nog toe een laboratorium van een extern bedrijf ingeschakeld. “Dat had grote nadelen”, legt het LUMC uit.

Het heen en weer sturen van de cellen duurde ruim vier weken. “Behalve tijdrovend was het proces ook duur: per behandeling liepen de kosten al gauw op tot zo’n 500.000 euro”, legt internist-hematoloog Joost Vermaat uit in een bericht van het ziekenhuis. “Bovendien was de exacte samenstelling van het product alleen bekend bij de farmaceut, wat kon leiden tot onzekerheid over de kwaliteit bij zowel patiënt als arts.”

Met het eigen lab kunnen de zogeheten CAR-T-cellen die nodig zijn voor de behandeling voor ongeveer 80.000 euro worden geproduceerd. Het ziekenhuis weet nu bovendien exact waarmee de patiënt wordt behandeld.

Op termijn hoopt het LUMC de relatief nieuwe therapie ook te kunnen toepassen op andere soorten kanker. De hoop is verder dat de bijwerkingen van de intensieve behandeling verminderd kunnen worden.