Douane onderschepte in 2023 meer cocaïne dan het jaar daarvoor

De douane heeft afgelopen jaar in Nederland meer cocaïne onderschept dan het jaar ervoor. Dat heeft de dienst woensdag bekendgemaakt. In 2023 ging het om 59.116 kilo. Een jaar eerder, in 2022, werd zo’n 51.447 kilo van de drugs onderschept.

De meeste drugs werden ontdekt in de havens van Rotterdam en Vlissingen en was afkomstig uit Ecuador. De zeehavens zijn belangrijke knooppunten voor de doorvoer van drugs uit Zuid-Amerika. Op vliegvelden is het aantal kilo’s dat onderschept werd ook gestegen het afgelopen jaar, van 1300 kilo in 2022 naar 2250 kilo vorig jaar.

In de havens werden 140 zendingen met coke onderschept. Dat is ongeveer evenveel als het jaar daarvoor, aldus de douane. Wel is het gemiddeld aantal kilo’s bij de zendingen toegenomen. De meeste drugs werden gevonden bij de koelmotoren van containers, maar ook tussen de lading of in de constructie van de container. Een lading van 8000 kilo die vanuit Ecuador via Panama naar Rotterdam was verzonden is de grootste lading die de douane ooit onderschepte.

Ook in de haven van Antwerpen werd dit jaar meer cocaïne onderschept. Was dat in 2022 nog zo’n 110 ton, afgelopen jaar steeg dat naar 116.000 kilo. De cijfers van drugsvangsten in België en Nederland werden gelijktijdig bekendgemaakt in Vlissingen. Beide landen werken de laatste jaren samen om de smokkel tegen te gaan. Zo is een duikteam van de Nederlandse douane actief in de haven van Antwerpen. Ook wordt samengewerkt met landen in Latijns-Amerika en op het gebied van automatische beeldherkenning bij scans.

“Zo raken we de criminelen waar het pijn doet, in hun perverse verdienmodel”, aldus staatssecretaris Aukje de Vries van Douane en Toeslagen. Zij was aanwezig bij de presentatie van de cijfers samen met de Belgische minister van Financiën Vincent Van Peteghem.

In de strijd tegen de smokkel zijn in de Rotterdamse haven 40 procent meer containers gescand dan vorig jaar. Ook worden slimme camera’s en drones ingezet, zowel onder water als in de lucht. Op die manier zijn afgelopen jaar smokkelaars op een onderwaterscooter betrapt.