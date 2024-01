Horecakoepel noemt overgewicht ‘serieus probleem’ na RIVM-rapport

Overgewicht is een serieus probleem in Nederland, zegt Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Daarmee reageert de brancheorganisatie op de voortgangsberekeningen van het RIVM van de doelen uit het Nationaal Preventieakkoord. Uit die berekeningen kwam naar voren dat er meer moet gebeuren om overgewicht, rokers en problematisch alcoholgebruik genoeg te verminderen.

KHN zegt te helpen met de doelen uit het akkoord door in te zetten op kleinere porties, meer groenten en minder vlees en mensen aan te moedigen meer water en frisdrank met weinig calorieën te drinken. “Om overgewicht te voorkomen, is het voor iedereen belangrijk om een gezondere leefstijl na te streven. Een bezoekje aan een fastfoodrestaurant of cafetaria is binnen een gezonde levensstijl prima mogelijk, maar niet iedere dag.”

Ook fastfoodrestaurants maken gezondere opties aantrekkelijker, aldus KHN. Zo ziet de koepel dat steeds meer fastfoodzaken de voedingswaarde van hun gerechten laten zien. Aan menu’s worden meer groenten en fruit toegevoegd. Daarnaast hebben bedrijven volgens de brancheorganisatie maatregelen genomen om minder zout en suiker toe te voegen aan hun eten en drinken. “Uiteindelijk is de consument zelf verantwoordelijk voor een gezonde leefstijl en maakt daarin zijn eigen keuzes”, voegt KHN daaraan toe.