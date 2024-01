NSC wil pensioenwet niet terugdraaien aan formatietafel

Ondanks de grote zorgen van Nieuw Sociaal Contract over de vorig jaar aangenomen pensioenwet, wil de partij van Pieter Omtzigt de wet niet ongedaan maken aan de formatietafel. “De inzet van Nieuw Sociaal Contract is om de wet wel door te laten gaan, maar vooral te verbeteren”, zegt NSC-Kamerlid Agnes Joseph in een Kamerdebat op vragen van SP’er Bart van Kent.

NSC zit met de grootste partij PVV, de VVD en de BBB aan de formatietafel. Behalve de VVD waren alle onderhandelende partijen tegen de nieuwe pensioenwet. Maar de partij wil de wet, waar pensioenfondsen en andere instanties zich momenteel al op voorbereiden, liever verbeteren dan intrekken.

Joseph was pensioenactuaris, maar stopte met die baan en meldde zich aan als volksvertegenwoordiger door de Wet toekomst pensioenen. Deze enorme wet maakt een nieuw pensioenstelsel mogelijk en is vorig jaar door de Eerste Kamer aangenomen, nadat de Tweede Kamer eerder voor de wet had gestemd. Ze heeft enorme zorgen over de transitie en de juridische houdbaarheid van de wet. De nodige IT-transitie is ook nog eens “niet realistisch” en bovendien krijgen gepensioneerden straks maandelijks een ander inkomen, wat tot onzekerheid leidt.

“Je moet mensen dit ook gewoon niet aan willen doen”, concludeerde het Kamerlid, wier eerste bijdrage in de Kamer met veel enthousiasme werd ontvangen door bezoekers op de publieke tribune.

Normaal gesproken krijgen andere Kamerleden niet de mogelijkheid om vragen te stellen over de eerste toespraak (maidenspeech) van een nieuwe parlementariër. Maar Joseph liet vragen wel toe. Zo vroeg D66 zich af of NSC het wel goed bestuur vindt om aan een wet te sleutelen die al in beide Kamers is aangenomen. “Je moet altijd blijven nadenken”, zei Joseph daarop. “Als er verbeteringen mogelijk zijn”.