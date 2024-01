Onderzoeksraad: passagiers in watertaxi niet veilig genoeg

Passagiers zijn niet veilig genoeg in watertaxi’s in Rotterdam. Tot deze conclusie komt de Onderzoeksraad voor Veiligheid na onderzoek naar een botsing tussen een watertaxi en een rondvaartboot op 21 juli 2022 bij de Erasmusbrug in Rotterdam. De watertaxi zonk na die aanvaring, twee passagiers raakten gewond.

De Nieuwe Maas is een drukbevaren water. “Zeeschepen, binnenvaartschepen, passagiersschepen, pleziervaart en watertaxi’s varen kriskras door elkaar”, aldus de OVV. “Veilig personenvervoer over het water kan alleen als alle schippers zich bewust zijn van hun vaargedrag, als de vaarweg duidelijker ingericht is en als iedereen zich aan de regels houdt.”

De aanvaring gebeurde in de zomer van 2022 aan het begin van de middag, toen de watertaxi in een schuine lijn onder de Erasmusbrug doorvoer en voor de boeg van de rechtdoor varende rondvaartboot terechtkwam. De watertaxi kwam hierdoor ondersteboven in het water te liggen, de schipper en vijf passagiers zaten minutenlang vast in het omgeslagen vaartuig. Veel mensen zagen het ongeluk gebeuren.

De OVV concludeert na onderzoek dat de schipper van de watertaxi niet aan de voorgeschreven zijde van het vaarwater voer, maar in het midden van de vaarweg. De schippers van beide boten gaven aan dat ze elkaar niet, of niet op tijd, hadden gezien.

Volgens de OVV zijn er op dit moment te weinig eisen gesteld aan kleine snelle motorboten die bedrijfsmatig passagiers vervoeren, zoals watertaxi’s. “Een schipper die op een snelle motorboot met twaalf passagiers vaart, moet aan dezelfde regels voldoen als een schipper die alleen op een snelle motorboot vaart, ondanks de veel grotere verantwoordelijkheid.”

Daarnaast zijn de uitbreidingsplannen van de gemeente Rotterdam met het gebied volgens de OVV strijdig “met de ambitie om alles te doen aan een toekomstbestendige veilige afhandeling van het scheepvaartverkeer over de Nieuwe Maas”. De gemeente wil het gebied rond de Nieuwe Maas onder meer transformeren van een havengebied naar een watergebied, waardoor het waarschijnlijk nog drukker zal worden.

Dit is in korte tijd het tweede onderzoek van de Onderzoeksraad naar een voorval waarbij een watertaxi betrokken was, wat volgens de OVV de urgentie aangeeft van ingrijpen.

Vorig jaar liet het Openbaar Ministerie weten de schippers van de watertaxi en de rondvaartboot strafrechtelijk te vervolgen. Het is nog niet duidelijk wanneer deze zaak voor de rechter moet komen.