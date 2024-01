Opvang derdelanders verandert nu nog niet, benadrukt VNG

Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurt na 4 maart, wanneer de opvang van gevluchte derdelanders uit Oekraïne eindigt. Dat wordt nu uitgezocht. “Totdat die duidelijkheid er is, verandert er niets aan de huidige opvang en regelingen”, meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

De Raad van State maakte woensdag bekend dat de bescherming van vluchtelingen die in Oekraïne een tijdelijke verblijfsvergunning hadden op 4 maart eindigt. Dan verlopen de Europese afspraken over de bescherming. De derdelanders vallen dan niet meer onder de zogeheten Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Na 4 maart moeten ze Nederland verlaten of asiel aanvragen. Het kabinet wilde de opvang van die groep vorig jaar al stoppen, maar dat mocht niet, oordeelt de hoogste rechter.

Volgens de VNG zijn het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) nu bezig om de uitspraak van woensdag te bestuderen. Daar zouden ze ongeveer een week voor nodig hebben. “De VNG heeft hiervoor begrip omdat dit zorgvuldig moet gebeuren. Gemeenten worden ondertussen geïnformeerd over hun rol in de uitvoering van het besluit van de IND”, laat de gemeentenvereniging weten.