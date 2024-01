Plaatsen van wolfwerende hekken op de Veluwe bijna ondoenlijk

Het plaatsen van wolfwerende hekken rond weilanden op de Veluwe is bijna ondoenlijk. De Veluwe wordt gekenmerkt door veel kleine weilanden met veel verschillende eigenaren. Het is geen optie om het natuurgebied vol te zetten met hoge hekken waar stroom op staat om te voorkomen dat een wolf schapen of geiten aanvalt. Bovendien zou onderhoud van de hekken en bijhouden van ondergroei onder de hekken enorm veel tijd en menskracht vragen. Dat stellen de vereniging Uddels Belang en de afdeling Randmeerkust van LTO Noord.

Afgelopen zomer bleek uit onderzoek dat vrijwel geen enkele veehouder in Gelderland een goed wolfwerend hek om zijn weilanden had staan. Recente cijfers van BIJ12, de organisatie die de wolvenzaken afhandelt, tonen aan dat bij wolvenaanvallen in heel Nederland in het laatste jaar maar enkele keren afdoende wolfwerende maatregelen waren genomen. Provincies waar wolven voorkomen, geven subsidie voor het treffen van maatregelen om een wolvenaanval te voorkomen. Zij wijzen veehouders er telkens op dat van die subsidie te weinig gebruik wordt gemaakt. Wolvendeskundigen menen dat goedgeplaatste hekken met stroomdraden erlangs de meeste aanvallen van het roofdier kunnen voorkomen.

Volgens Uddels belang en LTO Noord worden op de Noord-Veluwe veel wolven gezien. “Vanaf het platteland moeten kinderen vaak kilometers fietsen naar school. Maar veel kinderen durven niet meer of mogen niet meer van hun ouders”, aldus de belangenorganisaties. De organisaties willen dat het aantal wolven op de Veluwe wordt teruggebracht naar “een maatschappelijk aanvaardbaar aantal”. De provincie Gelderland bespreekt woensdagmiddag een voorstel van gedeputeerde Harold Zoet (BBB), die er ook voor pleit om wolven onder specifieke omstandigheden af te schieten. Dat is tot nu toe streng verboden, maar de provincie denkt dat het toch “juridisch haalbaar” is.