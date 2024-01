Plasterk: gesprek met economie-experts zegt niets over formatie

Informateur Ronald Plasterk wuift de kritiek weg van linkse partijen, die boos zijn omdat ze vermoeden dat de formatiegesprekken al gaan over de inhoud terwijl de onderhandelaars nog geen harde afspraken hebben gemaakt over de rechtsstaat. GroenLinks-PvdA en Partij voor de Dieren reageerden dinsdag ontsteld nadat drie economie-experts waren aangeschoven bij de formatiegesprekken. Zij concludeerden hieruit dat gesprekken inmiddels over de inhoud gaan. Maar zulke conclusies kunnen niet worden getrokken, schrijft Plasterk in een brief.

Bij de formatiegesprekken dinsdag waren behalve de onderhandelaars van PVV, VVD, NSC en BBB ook president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank, directeur Pieter Hasekamp van het Centraal Planbureau en de hoogste ambtenaar van het ministerie van Financiën uitgenodigd. “Hieraan kunnen geen conclusies worden verbonden ten aanzien van de werkwijze of het verloop van de informatie”, schrijft Plasterk.

De informateur zegt zich aan de opdracht te houden die hij heeft gekregen van de Tweede Kamer. Hij brengt hier uiterlijk begin februari verslag over uit en wil voor die tijd niets zeggen over het verloop van de gesprekken.