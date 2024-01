De politie kreeg het laatste jaar meldingen van zowel de verdachte als de dinsdag om het leven gebrachte man en vrouw in het Drentse Weiteveen. Het ging om meldingen over overlastgevend of strafbaar gedrag, meldt de politie woensdag.

Eerder was al bekendgemaakt dat 50-jarige man die is aangehouden een langer lopend conflict hadden met de om het leven gebrachte vrouw (44) en 38-jarige man. Meer details over de meldingen wil de politie niet geven, omdat het onderzoek nog loopt.