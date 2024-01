Slachtofferhulp actief op scholen kinderen slachtoffers Weiteveen

Slachtofferhulp Nederland biedt ondersteuning op scholen waar de kinderen van de twee dodelijke slachtoffers van het schietincident dinsdag in het Drentse Weiteveen op zitten. Een kind zit op het Terra College in Emmen, en het andere kind op basisschool St. Franciscus in Weiteveen. Op allebei de scholen is Slachtofferhulp woensdag en donderdag aanwezig.

Een woordvoerder van Slachtofferhulp Nederland vertelt dat zij op de scholen zijn om een luisterend oor te bieden aan iedereen die daar behoefte aan heeft. Ook geven ze leerlingen en docenten uitleg over stressreacties zoals slaapproblemen, en vertellen ze dat het erbij hoort. “We stellen ze gerust door te vertellen wat een normale reactie op een abnormale gebeurtenis is”, aldus de woordvoerder. Ook verzamelt Slachtofferhulp Nederland momenteel namen en nummers van iedereen op de scholen die een-op-een contact wil.

De focus van Slachtofferhulp ligt voor een groot deel op docenten en medewerkers, zodat zij weten hoe ze het best om kunnen gaan met hun leerlingen, vertelt de woordvoerder. De leerlingen moeten volgens hem zo snel mogelijk veiligheid voelen, en die kunnen mensen waarmee ze vertrouwd zijn hen het best bieden. Toevallig waren de leerlingen van allebei de scholen woensdag vrij, waardoor Slachtofferhulp veel aandacht aan de schoolteams kon besteden. Het Terra College had een open dag gepland staan, maar die is afgelast. De St. Fransiscusschool had een studiedag.

Een medewerkster van het Terra College laat weten dat leerlingen die dat wilden naar school konden komen om over de schietpartij te praten, met elkaar of met Slachtofferhulp. Een aantal leerlingen heeft hier gebruik van gemaakt.

Dinsdagochtend kwamen de 44-jarige moeder en de 38-jarige vader van de kinderen om het leven door een schietincident. Een 50-jarige man zit vast. Eerder werd duidelijk dat de slachtoffers en verdachte in een langlopend conflict verwikkeld waren.