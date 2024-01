Sterke stijging aantal opgepakte jonge drugsuithalers Rotterdam

Vorig jaar is in het havengebied van Rotterdam een recordaantal van 452 uithalers aangehouden, ruim 200 meer dan een jaar eerder. De uithalers worden steeds jonger. Van de opgepakte uithalers waren er 64 minderjarig, ruim vijf keer zoveel dan een jaar eerder. Ook in de leeftijdsgroep tussen 18 en 23 jaar was er een verdubbeling van het aantal opgepakte uithalers. Van driekwart van alle arrestanten is het de eerste keer dat ze in aanraking komen met justitie.

De meeste uithalers zijn opgepakt op de containerterminals op de Maasvlakte. Wel is er volgens het Openbaar Ministerie een verschuiving te zien. Een groeiend aantal uithalers wordt aangehouden op plekken waar lege containers worden opgeslagen of gerepareerd tot ze opnieuw gebruikt worden. Ze verschansen zich in die containers om in de buurt te komen van het gebied waar de containers met cocaïne staan. De beveiliging op de terreinen waar lege containers staan, is vaak veel minder uitgebreid in vergelijking met terminals waar volle containers staan te wachten tot ze opgehaald worden.

In de haven van Rotterdam is vorig jaar 45.506 kilo cocaïne, met een straatwaarde van 3,5 miljard euro onderschept, aldus het OM. Deze hoeveelheid coke is minder dan in 2022, toen bijna 47 ton in beslag werd genomen.

Ook is de ruim 45 ton onderschepte cocaïne beduidend minder dan in het recordjaar 2021. Toen werd 72.808 kilo in beslag genomen. Verspreid over heel Nederland is in 2023 in totaal 60.000 kilo coke onderschept, blijkt uit cijfers van de douane.

De stijging van het aantal uithalers is volgens de douane onder meer te danken aan meer opsporingspersoneel dat ook meer controles uitvoerde. Daarnaast is er een intensievere samenwerking opgezet tussen de speurders en de havenbedrijven.

Het HARC-team, een samenwerking van de Douane, de FIOD, de Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie, ontdekte in totaal 170 partijen drugs. Naar aanleiding van deze vondsten zijn 88 strafrechtelijke onderzoeken opgestart, tegen 71 in 2022. De douane heeft 40 procent meer containers gescand dan het jaar ervoor.

Naast de uithalers zijn er ook 109 verdachten aangehouden die een belangrijke rol speelden binnen een criminele organisatie. In 2022 waren dit er 95.