Veiligheidsberaad: goed dat opvang derdelanders stopt

De burgemeesters van het Veiligheidsberaad vinden het een goede zaak dat op 4 maart een einde komt aan de opvang van derdelanders in de gemeentelijke Oekraïne-opvang. “Nu ze terugkeren naar hun land van herkomst, kunnen we de schaarse opvangplekken inzetten voor Oekraïners die hun land ontvluchten in verband met de oorlogssituatie”, zegt voorzitter Wouter Kolff.

De Raad van State oordeelde woensdag dat de bescherming van derdelanders die in Oekraïne een tijdelijke verblijfsvergunning hadden op 4 maart stopt. Daarna moeten zij Nederland verlaten of asiel aanvragen.

Hoeveel derdelanders momenteel in Nederland verblijven, is niet duidelijk. Twee jaar geleden ging om het zo’n 2900 mensen. “Een aantal mensen zal in aanmerking komen voor een reguliere asielaanvraag”, stelt Kolff over het aflopen van de opvang in maart. “De komende weken zullen we de voorbereidingen op het einde van de opvang voor deze groep oppakken, samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid.”