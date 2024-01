Voedingscentrum wil dat politiek ‘kiest voor gezondheid burgers’

De politiek moet “Nederlanders niet in de steek laten” en wetenschappelijk onderbouwde maatregelen nemen die een gezonde leefstijl bevorderen, vindt het Voedingscentrum. Het centrum reageert daarmee op onderzoek van kennis- en onderzoeksinstituut RIVM waaruit duidelijk is geworden dat de doelen uit het zogeheten Nationaal Preventieakkoord niet worden gehaald. Op het gebied van overgewicht zelfs bij lange na niet.

Het Voedingscentrum wijst erop dat drie jaar terug al uit tussentijdse berekeningen bleek dat meer actie nodig was om de ambities waar te maken. “De seinen stonden al op rood en wij als samenleving zijn toch doorgereden”, stelt directeur Petra Verhoef van het Voedingscentrum. Ze noemt de cijfers “ronduit teleurstellend”.

Volgens Verhoef staat de politiek op een splitsing. “Kiezen ze voor de gezondheid van hun burgers of zeggen ze ‘eigen schuld, dikke bult.’ De wetenschap is er zeer helder over: overgewicht is niet de schuld van een individu. En er ligt een heel pakket aan wetenschappelijk onderbouwde maatregelen klaar. Néém die, is onze oproep.” Het centrum zou onder meer graag zien dat gezond eten meer wordt bevorderd, bijvoorbeeld door voorlichting als door prijsmaatregelen.

Consumenten krijgen van het centrum onder meer het advies om minder vlees en meer plantaardig voedsel te eten en terughoudend te zijn met snacks, frisdrank en alcohol.