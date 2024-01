Zuid-Holland krijgt overlastgevende windturbines niet stil

Hoewel omwonenden al bijna vijf jaar klagen over overlast, blijven de windturbines in de Zuid-Hollandse gemeente Hoeksche Waard continu draaien. De exploitant van Windpark Spui weigert de vijf turbines op sommige momenten uit te zetten, iets waar mensen uit de buurt om vragen. De Zuid-Hollandse gedeputeerde Berend Potjer (energie, GroenLinks) benadrukte in een commissievergadering van Provinciale Staten dat de eigenaar zich aan de vergunning houdt en dat de provincie daarom niets kan afdwingen.

Van vrijwel alle partijen in de commissie kreeg Potjer het dringende verzoek om nogmaals met de exploitant te gaan praten over mogelijkheden om de geluidshinder die in de omgeving wordt ervaren te reduceren. “Ik wil het best nog een keer proberen, maar ik verwacht niet dat het iets gaat opleveren. Ik heb namelijk al mijn uiterste best gedaan”, aldus de gedeputeerde.

Al sinds de opening in 2019 van windpark Spui, dat zo’n 24.000 huishoudens per jaar van stroom voorziet, ervaren omwonenden geluidshinder van de bijna 200 meter hoge turbines. Zo hebben ze slaapproblemen. De dichtstbijzijnde woning ligt op zo’n 400 meter afstand.