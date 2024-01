Ambtenaren roepen voor vijfde keer op tot staakt-het-vuren Gaza

Een groep ambtenaren heeft donderdag voor de vijfde keer opgeroepen tot een staakt-het-vuren in Gaza. Voor de ingang van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag hielden ze een stil protest. De ambtenaren vinden dat Nederland niet kritisch genoeg is op het Israëlische geweld in de Gazastrook.

Even na 12.00 uur hadden ruim vijftig ambtenaren zich bij het ministerie verzameld. De eerste keer, op 21 december, waren dat er meer dan honderd. De meesten zaten op de grond, enkelen hielden een spandoek vast met de tekst ‘Ambtenaren eisen staakt-het-vuren’ in het Engels. Ook voormalig diplomaat Nikolaos van Dam stond erbij.