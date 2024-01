Burgemeester Dijksma is tegen de komst van prediker naar Utrecht

Burgemeester Sharon Dijksma is tegen de komst van de Australische prediker Mohamed Hoblos naar Utrecht, laat ze donderdag weten. “Ik vind dat als iemand zulke extreme uitlatingen doet, hij dan in Utrecht geen podium moet krijgen. In onze stad is altijd ruimte voor dialoog en meningsuiting, maar níét voor oproepen tot geweld en haatzaaien. We hebben contact met de Jaarbeurs en de veiligheidsdiensten over de bijeenkomst en de duiding hiervan.”

Eerder donderdag werd bekend dat in de Tweede Kamer grote zorgen leven over de mogelijke komst van Hoblos naar Nederland dit weekend. De islamitische prediker zou een bezoek willen brengen aan de Jaarbeurs om te spreken op uitnodiging van de stichting Dawah Groep, zoals De Telegraaf eerder donderdag meldde. ChristenUnie, SGP, BBB, VVD en CDA zijn bang dat hij extremistische uitspraken zal doen “die ondermijnend zijn voor de democratische rechtsorde en een dreiging kunnen zijn voor de openbare orde en veiligheid”. Dat schreven ze eerder donderdag in vragen aan demissionair justitieminister Dilan Yeşilgöz en staatssecretaris Eric van der Burg (migratiebeleid). Ze dringen aan op een inreisverbod.

Volgens een woordvoerder van Dijksma is het niet aan de gemeente om hem de toegang tot de Jaarbeurs te weigeren. Maar de gemeente is wel met de Jaarbeurs in gesprek “om te kijken hoe nu verder”.

De Telegraaf stelt dat Hoblos een haatprediker is die radicale uitspraken doet. Zoals dat wie Hamas veroordeelt een verrader is. Het is vooralsnog niet duidelijk of Hoblos een Australisch paspoort heeft en geen visum nodig heeft. Mocht dat wel het geval zijn, dan zeggen de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en het ministerie van Justitie er niets over omdat ze dat nooit doen over individuele gevallen, laten woordvoerders weten.