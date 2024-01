Dijkgraaf noemt excuses voor slavernijverleden ‘onomkeerbaar’

De excuses voor het Nederlandse slavernijverleden die zijn aangeboden door premier Mark Rutte en de koning zijn onomkeerbaar, vindt demissionair minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). Tijdens het Kamerdebat over de begroting van zijn ministerie lijkt de bewindsman zich te richten op de PVV, die de verkiezingen heeft gewonnen en met VVD, NSC en BBB onderhandelt over een mogelijke coalitie. De radicaal-rechtse partij is van mening dat de excuses voor het slavernijverleden moeten worden ingetrokken.

“We hebben de onomkeerbare woorden van onze koning gehoord, van onze minister-president”, zegt Dijkgraaf. De inmiddels demissionair premier Mark Rutte bood eind 2022 namens de regering in vier talen excuses aan voor het Nederlandse slavernijverleden. Hiermee ging een langgekoesterde wens in van onder meer nazaten van tot slaaf gemaakten.

Deze excuses werden vorig jaar bij de viering van Ketikoti herhaald door koning Willem-Alexander. Hij vroeg ook namens het Huis van Oranje om “vergiffenis” voor “het overduidelijke gebrek aan handelen tegen deze misdaad tegen de menselijkheid”.

Het nieuwe Kamerlid van de PVV Martine van der Velde hekelde dinsdag in een debat de “schaamcultuur” die volgens haar heerst in Nederland. Ze vindt dat Nederlanders trots moeten kunnen zijn op de geschiedenis van de VOC en dat deze vaak onterecht gelijk wordt getrokken met die van de slavernij.