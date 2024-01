Driehonderd asielzoekers komende jaren in hotel in Zwijndrecht

De gemeente Zwijndrecht wil ongeveer driehonderd asielzoekers opvangen in een hotel. Het is de bedoeling dat de eerste mensen daar in het voorjaar komen en dat ze maximaal drie jaar blijven. Roosendaal vangt vanaf vrijdag vijftig asielzoekers voor maximaal drie weken op in een leegstaand bedrijfspand.

Zwijndrecht zegt te hebben gezocht naar een opvangplek “die geen extra druk geeft op de woningmarkt, geen extra geld kost voor de gemeente en kwetsbare buurten niet verder belast”. De asielzoekers gaan naar hotel Ara, buiten de bebouwde kom en aan de Oude Maas.

De Zuid-Hollandse gemeente zegt dat het Rijk in ruil voor de opvang samenwerkt om de leefbaarheid en veiligheid in een paar kwetsbare buurten te verbeteren. “Door de afspraken met het Rijk kunnen we nog beter werken aan de veerkracht in onze wijken”, zegt wethouder Robert Kreukniet in een verklaring. Voor omwonenden is er maandag een informatiebijeenkomst. Het is nog niet bekend wanneer de gemeenteraad beslist over de opvang.

Roosendaal stelt een voormalig bedrijfspand aan de Wijnkorenstraat beschikbaar. Daar waren in 2022 ook tijdelijk vluchtelingen opgevangen. De Brabantse gemeente zegt er nadrukkelijk bij dat van de bewoners geen overlast te verwachten valt. Volgens burgemeester Han van Midden moeten asielaanvragen veel sneller behandeld worden, vooral als het gaat om mensen uit zogenoemde veilige landen. “Alleen op die manier ontstaat er ruimte en draagvlak voor vluchtelingen uit oorlogsgebieden en voor mensen die in hun eigen land moeten vrezen voor vervolging vanwege hun ras, geloof, seksuele geaardheid of omdat zij een andere mening hebben.”