Kamermeerderheid voor ov-vergoeding scholieren praktijkonderwijs

Het plan om scholieren in het praktijkonderwijs eerder gratis met het openbaar vervoer te laten reizen, kan rekenen op de steun van een meerderheid van de Tweede Kamer. De VVD, SP, PvdD, BBB, DENK en NSC zetten hun naam onder het wijzigingsvoorstel van GroenLinks-PvdA. Daarmee krijgen de scholieren die donderdagochtend voor de Tweede Kamer stonden om te protesteren voor de ov-kaart hun zin.

Het demissionaire kabinet heeft al geld vrijgemaakt om ervoor te zorgen dat de leerlingen vanaf 2026 gratis kunnen reizen met het ov. Maar voor de jaren daarvoor is nog niets geregeld. Dat is een probleem voor veel leerlingen die moeten reizen om bij hun stage-adres te kunnen komen.

“Leerlingen in het praktijkonderwijs volgen soms een soortgelijke opleiding als op het mbo. Op het mbo krijgen ze wel een ov-kaart, in het praktijkonderwijs niet”, motiveerde Lisa Westerveld (GroenLinks-PvdA) haar voorstel voor aanvang van het debat over de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur een Wetenschap. Ze is al vier jaar bezig om hier iets voor te regelen.

Het plan kost 1 miljoen euro. Dat willen de partijen betalen uit het geld dat eigenlijk bedoeld is voor de maatschappelijke diensttijd, maar al jaren niet wordt uitgegeven.