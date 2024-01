Het KNMI waarschuwt ook donderdag weer voor gladheid, door sneeuwbuien en bevriezing kan het in het hele land glad worden. Het weerinstituut heeft specifiek voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Limburg, Groningen en Friesland en de Waddeneilanden de zogeheten code geel afgekondigd.

In Limburg is veel sneeuw gevallen. De weerswaarschuwing zoals die nu is afgegeven geldt tot vrijdag rond het middaguur.