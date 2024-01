Nieuwe staatssecretaris komt op voor publieke omroep

Nederland kan niet zonder de publieke omroep, zegt de vorige week geïnstalleerde demissionair staatssecretaris voor Media en Cultuur. Daarmee reageert Fleur Gräper op de stevige kritiek die Kamerleden van PVV en BBB dinsdag uitten op de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Mona Keijzer (BBB) trok bijvoorbeeld de toegevoegde waarde van muziekzender Radio 2 in twijfel, omdat de commerciële concurrenten 538, Qmusic en Sky Radio veel beter worden beluisterd. Gräper vindt het te kort door de bocht om de publieke omroep alleen op kijk- en luistercijfers te beoordelen.

“Een baken op het moment dat mensen zich naar binnen keren of opsluiten in hun bubbel, bewust of per ongeluk”, noemt Gräper de publieke omroep.

De bewindsvrouw vindt echter dat het tijd is voor een discussie over wat aan het omroepbestel beter kan. Een commissie onder leiding van oud-politicus Pieter van Geel (CDA) heeft hier onlangs een advies over uitgebracht. Daarin staan vijftig aanbevelingen, onder meer om het aantal ledenomroepen te verlagen van negen naar zes. De andere omroepen zouden dan ‘redactieomroepen’ worden die onder deze ‘dragende omroepen’ vallen. De Tweede Kamer gaat binnenkort in debat over dit advies.

De partijen die nu onderhandelen over een mogelijke coalitie – namelijk PVV, VVD, NSC en BBB – hebben veel ingrijpendere plannen. De PVV wil de financiering van de NPO geheel stopzetten. De VVD wil ongeveer 400 miljoen euro bezuinigen. NSC wil het aantal televisiezenders van de publieke omroep verlagen van drie naar twee. De BBB wil dat de NPO zich voornamelijk toelegt op “onafhankelijk nieuws en mooie culturele programma’s, waarbij ook nadrukkelijk aandacht moet zijn voor regionaal nieuws en regionale cultuur”, zei Keijzer dinsdag.