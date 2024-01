OM in hoger beroep in zaak verwonden agent met champagnefles

Het Openbaar Ministerie legt zich niet neer bij de straf die een 65-jarige man onlangs kreeg voor het gooien van een champagnefles tegen het hoofd van een agent van de Mobiele Eenheid (ME). Hij kreeg een jaar cel en hij moet een schadevergoeding van bijna 4000 euro aan de agent betalen.

De agent raakte bij het incident tijdens de jaarwisseling op 1 januari 2023 in Scheveningen gewond aan zijn gezicht. Door de klap was zijn jukbeen gebroken en zijn wang gescheurd. Het incident was aanleiding voor de agent om te stoppen met zijn werk bij de politie.

Het OM laat donderdagavond weten appel in te stellen tegen de straf. Op X stelt het OM: “Volgens het OM past de opgelegde straf niet bij de gepleegde feiten: geweld tegen politiemensen kan sowieso niet, en als dit in de drukke nieuwjaarsnacht gebeurt, is het helemaal ontoelaatbaar. Daar hoort wat het OM betreft een duidelijk signaal bij.”

De ME moest tijdens oud en nieuw ingrijpen in de Koppelstokstraat, waar vreugdevuren waren. De 65-jarige, die herkend was aan de hand van camerabeelden, ging eerst demonstratief tegenover agenten staan en gooide, volgens de rechtbank, vanuit een verdekte positie met kracht een zware champagnefles tegen het hoofd van de agent.

Het Openbaar Ministerie had een celstraf van drie jaar geëist. De rechtbank keek naar vergelijkbare zaken en kwam tot de lagere celstraf.