Plasterk denkt niet dat onderhandelende partijen het zat zijn

De partijen PVV, VVD, NSC en BBB die onderhandelen over een mogelijke coalitie zijn het niet zat, denkt informateur Ronald Plasterk. Woensdag zei PVV-voorman Geert Wilders nog dat er een probleem was nadat de Eerste Kamerfractie van de VVD had bekendgemaakt voor de door hem gehekelde spreidingswet te gaan stemmen. Later is hij daar niet meer op teruggekomen. De informateur wil donderdag na afloop van de besprekingen niet ingaan op de inhoud van de gesprekken, maar zegt dat de partijen voortgang boeken aan de onderhandelingstafel.

Na het gesprek met Plasterk waren de onderhandelaars bijzonder kort van stof tegenover de pers, als ze al iets zeiden. De suggestie dat in de onderhandelingen geen voortgang wordt geboekt, wijst de informateur van de hand. “Ik kan u zeggen dat er voortgang is en het is niet zo dat we steeds tegen hetzelfde probleem aanlopen”, aldus Plasterk.

Hij zegt “wel ongeveer” toe te komen aan “het schema zoals we dat gepland hebben”. Plasterk is nog steeds van plan om begin februari verslag uit te brengen. Als de partijen daarna besluiten te onderhandelen over een regeerakkoord, dan duurt het naar verwachting nog twee à drie maanden. Dat verwachten althans de ambtenaren die Plasterk ondersteunen op basis van eerdere formaties.

De informateur zegt wel dat een formatie een “ingewikkeld proces” is. Hij benoemt daarbij dat de “uitslag op een aantal punten toch aanmerkelijk verschilt” van eerdere uitslagen.

Bij de uitloop van de besprekingen liet Wilders zich dit keer niet zien aan de verzamelde pers die daar elke dag staat.