Schippers schrijft brief aan VVD-leden over voorstem spreidingswet

Edith Schippers, voorzitter van de Eerste Kamerfractie van de VVD, heeft leden van haar partij in een brief geprobeerd uit te leggen waarom haar fractie toch voor de veelbesproken spreidingswet gaat stemmen. Er is onrust in de partij door de keuze van de senaatsfractie: partijleider Dilan Yeşilgöz is juist fel tegenstander van de wet, waar de Tweede Kamerfractie eerst nog tegenstemde.

De brief is aan leden verzonden met als doel uitleg te geven over de afwegingen van de Eerste Kamerfractie. De aangekondigde voorstem van de fractie zorgde direct voor gedoe aan de formatietafel, waaraan Yeşilgöz met de PVV, NSC en BBB onderhandelt. Op het congres van de VVD van volgende week wordt ook kritiek van de leden verwacht. Binnen de partij is de spreidingswet een gevoelig onderwerp. De afgelopen congressen stonden steeds in het teken van het asielstandpunt van de liberalen.

Er is veel veranderd sinds de Tweede Kamerfractie tegen de spreidingswet stemde, benadrukt Schippers in haar brief. Er is inmiddels een meerderheid in de Tweede Kamer “die strenge instroom beperkende maatregelen (wil) nemen”, en er is een migratiedeal in Europa. “Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat de kans nog niet eerder zo groot is geweest dat de maatregelen die Nederland nodig heeft om nu echt minder migranten op te moeten vangen, gerealiseerd kunnen worden.”

Niet alleen is de situatie veranderd, maar de Eerste Kamer heeft ook een andere rol dan de Tweede Kamer, benadrukt Schippers. De senaat beoordeelt wetten op uitvoerbaarheid, haalbaarheid en rechtmatigheid. Bovendien riepen burgemeesters en provincies op om de wet aan te nemen. En “er is voortdurend een crisissituatie om mensen nog een bed en onderdak te kunnen geven”, aldus de VVD-politica. Haar fractie heeft al met al de optelsom gemaakt dat de wet “nodig en uitvoerbaar” is.

Nog steeds moet de asielinstroom omlaag, stelt Schippers in haar brief. “Om misverstanden te voorkomen: wij vinden dit net zo belangrijk als de Tweede Kamerfractie”.