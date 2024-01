ANWB: forse vertraging door ongelukken

Er staan vrijdagochtend wat meer files dan normaal, maar de hoeveelheid is niet alarmerend. Wel is een aantal ongelukken gebeurd en is de vertraging daarachter groot. Dat zegt een woordvoerder van de ANWB vrijdagochtend.

Of de ongelukken door de gladheid komen weet de woordvoerder niet. Op bijvoorbeeld de A5 richting Hoofddorp is bij knooppunt De Hoek een ongeval gebeurd. Iets na 08.30 uur stond er daardoor 8 kilometer file. De vertraging is er ruim een uur. “Gelukkig kun je makkelijk omrijden via Badhoevedorp, via de A9 en A4.”

Op de A12 van Arnhem naar Utrecht is er bij Bunnik ook een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Die is van de weg geraakt en door een vangrail gegaan. Ook daar is de vertragingstijd ruim een uur. Er staat 20 kilometer file.

Iets na 08.30 uur staat er volgens de metingen van de ANWB, die behalve de snelwegen ook de N-wegen meeneemt en andere data gebruikt voor de metingen dan bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, zo’n 135 kilometer file. Normaal staat er op vrijdagochtend rond deze tijd van het jaar op het drukste moment circa 58 kilometer file. “Op vrijdagochtend is er relatief weinig woon-werkverkeer en verloopt de spits over het algemeen rustig. Op plekken waar in de nacht winterse buien zijn gevallen, staan wel files”, vertelt een andere woordvoerder van de ANWB. Het gaat daarbij volgens hem vooral om de regio’s Utrecht, het Rivierengebied en een stukje van Noord-Brabant. “In de rest van het land is er veel minder aan de hand.”

De 135 kilometer file is gelijk ook het hoogtepunt van de ochtendspits vrijdag, verwacht de woordvoerder. “Voor een vrijdag is dat meer dan gebruikelijk, maar we moeten er niet te dramatisch over doen. Grote delen zijn zoals gebruikelijk gewoon filevrij.”