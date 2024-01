Brabant krijgt 22,5 miljoen om gronddeals te sluiten met boeren

Boeren die met hun bedrijf rond kwetsbare natuurgebieden in Noord-Brabant zitten, kunnen hun grond verkopen aan de provincie en die vervolgens pachten. Voorwaarde hiervoor is wel dat ze de grond dan als grasland gebruiken en extensiveren, wat betekent dat de grond minder zwaar wordt belast. De provincie Noord-Brabant heeft hiervoor 22,5 miljoen euro gekregen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

De regeling is onderdeel van de transitie van het landelijk gebied, iets waar alle provincies voor moeten zorgen. Brabant zegt de 22,5 miljoen euro al te hebben gekregen van het ministerie, vooruitlopend op de beoogde komst van het transitiefonds landelijk gebied met daarin 24,3 miljard euro. Het nieuwe kabinet moet beslissen of dat geld er daadwerkelijk komt. Vrijwel alle provincies hebben het Rijk gevraagd om nu alvast wat financiële middelen te krijgen, om hun meest concrete plannen op het gebied van water, natuur, klimaat en stikstof te kunnen uitvoeren.

“Brabant wil boeren zoveel mogelijk ondersteunen bij veranderingen die gericht zijn op duurzaamheid en innovatie”, zegt gedeputeerde Marc Oudenhoven (agrarische ontwikkeling, Lokaal Brabant). “Met deze regeling geven wij boeren een helpende hand om de noodzakelijke transitie te maken.”

De regeling, die op 1 maart ingaat, is bedoeld voor boeren in specifieke gebieden waar de waterkwaliteit verbeterd moet worden. Het gaat volgens de provincies om zones waar het grondwater extra bescherming nodig heeft en waar hogere waterstanden of minder beregening gewenst zijn.

Volgens Oudenhoven koopt de provincie de grond aan voor de getaxeerde marktwaarde. De betreffende ondernemers kunnen dezelfde grond (of meer als ze willen) vervolgens voor een “aantrekkelijke prijs” voor 26 jaar pachten. “We kopen het in als landbouw- of akkerbouwgrond en verpachten het als grasland. Omdat de functie van de grond verandert, wordt de waarde automatisch lager en is het aantrekkelijk deze te pachten”, aldus de gedeputeerde.