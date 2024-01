Extra zittingsdag proces Marengo, onduidelijkheid over uitspraak

De rechtbank Amsterdam heeft een extra zittingsdag gepland in het omvangrijke liquidatieproces Marengo, namelijk op 6 februari. Dan moet duidelijkheid komen over de nieuwe informatie die het Openbaar Ministerie eerder deze week deelde met de rechtbank en de advocaten van de verdachten. Of de uitspraak in het al jaren durende proces op 27 februari kan blijven staan, is niet bekend.

“De rechtbank wil graag op korte termijn (de gevolgen van) de recent door het Openbaar Ministerie gevoegde stukken met de procespartijen bespreken”, meldt de rechtbank vrijdag in een toelichting.

Het OM deelde deze week informatie over de inhoud van drie PGP-telefoons, waarvan de opgeslagen informatie recent (nader) is ontsleuteld. “Deze telefoons waren in gebruik bij verdachten in het Marengo-proces, onder wie de kroongetuige. Ook heeft het OM recent stukken ontvangen van de Marokkaanse autoriteiten van een getuigenverhoor.” Het zou gaan om nieuwe informatie over de moord op misdaadblogger en ex-crimineel Martin Kok en wie er op de uitkijk zou hebben gestaan bij deze liquidatie.

De strafzaak Marengo is al jaren bezig. Tegen hoofdverdachte Ridouan Taghi en vijf medeverdachten is een levenslange gevangenisstraf geëist. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij meerdere liquidaties en pogingen daartoe.