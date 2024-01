Geslachtsmelding wordt later van identiteitskaart geschrapt

De geslachtsvermelding op de identiteitskaart verdwijnt naar verwachting in 2027/2028, aldus staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties). Eerder was het plan om het geslacht al niet meer in 2024/2025 op de id-kaart te melden.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de bewindsvrouw dat het niet eerder kan worden geregeld. “Alternatieve opties voor een eerdere introductie zijn onderzocht, maar bleken omwille van juridische, technische of organisatorische redenen niet haalbaar.”

Van Huffelen hoopt begin dit jaar de wetgeving klaar te hebben en naar de Kamer te sturen. Het verwijderen van de geslachtsvermelding is volgens haar een belangrijke stap als het gaat om inclusie en privacy. Vaak is de vermelding bovendien overbodig en houdt het “onnodig stereotypen in stand”.