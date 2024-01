ING blijft geloven in eigen klimaataanpak

ING is ervan overtuigd dat de bank “impactvolle actie” onderneemt om klimaatverandering tegen te gaan. Daarmee reageert de bank op de rechtszaak die is aangespannen door Milieudefensie. Volgens die milieuorganisatie is ING “Nederlands invloedrijkste bankier van de klimaatcrisis”.

ING meldt in een verklaring kennis te hebben genomen van de rechtsgang die Milieudefensie wil maken. “Als het nodig is, zullen we uiteraard voor de rechter verschijnen”, aldus de bank. Tegelijkertijd benadrukt ING dat duurzaamheid al deel uitmaakt van de strategie van het financiële concern. “Onze aanpak is gebaseerd op wetenschap en we passen deze aan als de op wetenschap gebaseerde inzichten zich ontwikkelen.”

ING probeert naar eigen zeggen een rol te spelen “in de sociale en koolstofarme transformatie die nodig is om een duurzame toekomst te realiseren”. Zo kondigde de bank vorige maand nog aan tegen 2040 de financiering van olie- en gaswinning te gaan afbouwen. Ook wil de bank de komende twee jaar de nieuwe leningen aan duurzame energie verdrievoudigen als onderdeel van een vernieuwde klimaatstrategie. Die financiering moet stijgen tot jaarlijks 7,5 miljard euro tegen 2025. Dat was in 2022 nog 2,5 miljard euro, aldus ING.

De bank ziet wel dat wereldwijd nog steeds 80 procent van de gebruikte energie afkomstig is van fossiele brandstoffen. “Dus ook al financieren we veel duurzame activiteiten, we weerspiegelen de wereldeconomie en financieren nog steeds meer dat niet duurzaam is”, stelt ING.