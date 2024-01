Kabinet geeft voortaan voorrang aan tien ‘cruciale’ technologieën

Bij publieke en private tech-investeringen, zal de komende jaren de prioriteit liggen bij tien specifieke “cruciale technologieën”. Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken maakte vrijdag de lijst met strategische technologieën bekend. De keuze is onder meer gevallen op kunstmatige intelligentie, energiematerialen (om bijvoorbeeld batterijen mee te maken), cybersecurity en halfgeleiders (de chipindustrie, waar ASML deel van uitmaakt).

“Dit zijn technologieën met een sterke basis in Nederland, die veel bijdragen aan ons verdienvermogen, bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en van belang zijn voor de nationale veiligheid”, stelt demissionair minister Adriaansens. Per technologie wordt een doelstelling geformuleerd over welke positie in Nederland in 2035 moet hebben bereikt. Het is volgens haar belangrijk keuzes te maken om te voorkomen dat Nederland zijn koppositie verliest.

Ze wijst ook op “allerlei schaarstes” waarmee Nederland wordt geconfronteerd: een beperkte hoeveelheid energie, grondstoffen, personeel en ruimtes dwingen het kabinet keuzes te maken. Niet alleen het kabinet, maar ook bedrijven en maatschappelijke organisaties gaan voorrang geven aan deze technologieën.