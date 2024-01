Lichaam gorilla Bokito naar Leuven voor uitgebreid onderzoek

Het lichaam van gorilla Bokito is overgedragen aan de KU Leuven in België. De zilverrug wordt daar onderwerp van “een omvangrijke studie over het bewegingsapparaat”, meldt Diergaarde Blijdorp. “Een dier dat zoveel voor de stad en de dierentuin heeft betekend, moet ook na zijn overlijden impact maken”, aldus de Rotterdamse dierentuin.

De Leuvense onderzoekers maken in samenwerking met de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit van Gent een CT-scan van Bokito. “Bokito is zo breed en zwaar dat hij niet in een gewone CT-scanner past. We moesten dus op zoek naar een speciale scanner die ook voor paarden wordt gebruikt”, legt professor Evie Vereecke van de KU Leuven uit. Volgens Blijdorp is het “uniek” dat er een CT-scan gemaakt kan worden van een volwassen mannetjesgorilla. Vereecke beaamt dat Bokito heel waardevol is voor de wetenschap. “Het gebeurt namelijk maar zelden dat we een gorilla kunnen bestuderen.”

In de eerste fase van het onderzoek wordt een 3D-model gemaakt van Bokito’s skelet. Daarna wordt zijn schoudergewricht nauwkeurig onderzocht in het kader van een onderzoeksproject naar de bouw en functie van de schouder bij verschillende mensapen. Ook worden al zijn spieren gemeten, gewogen en gedocumenteerd en de beweeglijkheid van elk gewricht bepaald. Gorilla’s zijn geen klimmers maar blijven, net als bonobo’s en chimpansees, liever op de grond. De onderzoekers willen weten wat voor invloed hun manier van leven en voortbewegen heeft op spieren en gewrichten. “Waar zitten de verschillen en wat kunnen we leren van de anatomie van onze nauwste verwanten?”

Bokito overleed in april 2023 op 27-jarige leeftijd aan hartfalen. De gorilla werd in 2007 wereldberoemd toen hij uit zijn verblijf ontsnapte en een vrouw meesleurde die hem vrijwel dagelijks bezocht. De vrouw raakte ernstig gewond en ook drie anderen liepen verwondingen op. Bokito kon gevangen worden nadat hij met een pijltjesgeweer was verdoofd.

De vacht en het skelet van de zilverruggorilla worden bewaard en toegevoegd aan de collectie van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Het is echter niet de bedoeling dat de aap een attractie wordt. Daarom blijft hij minimaal tien jaar in het depot van het museum en is hij gedurende die tijd niet te zien voor publiek en pers. “Zo krijgt deze bijzondere familieman en bijzonder geliefde gorilla een waardig afscheid.”