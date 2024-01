NSO Retail: aantal nieuwe tabakswinkels na verkoopstop AH valt mee

Dat honderden filialen van Albert Heijn sinds 1 januari geen sigaretten meer verkopen en het verkoopverbod per 1 juli voor alle supermarkten geldt, heeft nog niet geleid tot een enorme toename aan tabakswinkels. Dat laat brancheorganisatie voor tabaks- en gemakswinkels NSO Retail weten.

Een woordvoerder van NSO Retail legt uit dat er een beeld is ontstaan dat veel supermarkten inspelen op het aankomende verkoopverbod op sigaretten door een tabaks- of gemakswinkel te openen in de buurt van hun filiaal. Bij de meeste filialen van Albert Heijn en bij de Lidl zijn de sigaretten al uit het schap, en vanaf 1 juli wordt de verkoop in alle supermarkten officieel aan banden gelegd.

Vooralsnog is dit volgens een woordvoerder van de branchevereniging niet het geval. “Door het hele jaar zijn er misschien 80 nieuwe winkels bijgekomen waar sigaretten verkocht worden, maar sommigen hebben ook hun deuren gesloten. Per saldo zijn er zo’n 30 a 40 nieuwe winkels bijgekomen”, aldus de zegsman. Ook zitten er volgens hem niet veel nieuwe tabakswinkels in de pijplijn, “want dan waren wij al in gesprek met die ondernemers”.

Overigens vindt NSO Retail het “op zich prima” dat supermarktondernemers nadenken over de gevolgen van het verkoopverbod, en daar op inspelen. Wel denkt de zegsman dat minder tabaksverkooppunten een positief effect kan hebben op jongeren die nog niet begonnen zijn met roken, omdat ze er dan minder snel mee in aanraking komen.

Bestaande rokers komen volgens de woordvoerder toch wel aan hun rookwaar, daarom pleit hij voor die groep voor meer aandacht voor preventie. “Stoppen is hartstikke moeilijk en daar zouden mensen meer hulp bij kunnen krijgen.”