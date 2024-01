Ook senaatsfractie BBB wil unaniem voor spreidingswet stemmen

Ook de senaatsfractie van de BoerBurgerBeweging (BBB) is van plan om unaniem voor de spreidingswet te stemmen, bevestigt een Haagse bron na berichtgeving van De Telegraaf. Dinsdag schaarde de hele Eerste Kamerfractie van de VVD zich achter de wet, terwijl de Tweede Kamerfractie tegen was. Dat zorgde voor spanningen in de onderhandelingen tussen PVV, VVD, NSC en BBB over een mogelijke coalitie. PVV-voorman Geert Wilders is namelijk fel tegen de wet.

De steun is een nieuwe opsteker voor demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asielbeleid). Maandag en dinsdag zette hij alles in de strijd om steun te krijgen voor de wet die de opvang van asielzoekers beter over gemeenten moet verdelen. Hij hoopte senatoren van de VVD en BBB te overtuigen voor te stemmen, die lang leken te twijfelen. Aan het eind van het debat dinsdagavond bleek het wetsvoorstel door de opstelling van de VVD al verzekerd van voldoende steun.

De BBB komt later op vrijdag met een officiële verklaring. Tot nu toe was BBB-leider Caroline van der Plas ook tegen de wet, vooral omdat er sprake was van dwang. Als gemeenten namelijk blijven weigeren opvang te regelen, kunnen ze door de nieuwe wet in het uiterste geval worden gedwongen.

Komende dinsdag zal de senaat stemmen over de spreidingswet.