De politie heeft op 4 januari in Muiderberg een partij van ruim 2000 kilo ketamine gevonden. Dat is vrijdag bekendgemaakt. Volgens de politie gaat het om de grootste vondst van deze drug ooit in Nederland. De drugs zouden een straatwaarde hebben van 55 miljoen euro.

Na de ontdekking is een 55-jarige man uit Naarden aangehouden.