Rutte vraagt Netanyahu om onmiddellijke pauze in gevechten Gaza

Minister-president Mark Rutte heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu gevraagd “een onmiddellijke humanitaire pauze” in de strijd in de Gazastrook in te stellen. Er vallen volgens Rutte te veel onschuldige burgerslachtoffers in de Palestijnse kuststrook.

Rutte had vrijdag een “indringend” telefoongesprek met Netanyahu, schrijft hij op het sociale medium X. “Het is aan Hamas om alle gegijzelden zo snel mogelijk vrij te laten. Tegelijkertijd moet Israël het geweldsniveau drastisch omlaag brengen.” Ook moet Israël “fors meer en sneller hulpgoederen binnenlaten”.

Israël bombardeert Gaza al meer dan drie maanden. Dat is een reactie op een aanval van Hamas op Israël op 7 oktober. Daarbij vielen meer dan 1200 doden en werden meer dan honderd mensen ontvoerd. Er zijn volgens de autoriteiten in Gaza al bijna 25.000 doden gevallen. Ook zijn veel huizen verwoest en heerst er honger.