Vlaanderen wil Nederland in gebreke stellen om afvalwater Chemelot

De Vlaamse minister van Omgeving, Zuhal Demir, wil Nederland formeel in gebreke stellen om lozingen van afvalwater in de Maas door een waterzuiveringsbedrijf op het Zuid-Limburgse industrieterrein van Chemelot. Het Rijk en Waterschap Limburg negeren volgens de minister internationale regels. Ook noemt zij het toelaten van de lozingen door waterzuiveraar Sitech onwettig.

Volgens de minister zijn bij het verlenen van de vergunning door het waterschap internationale regels voor de milieueffectenrapportage geschonden. Hierdoor werd onder meer de impact op het Vlaamse leefmilieu niet goed in kaart gebracht, stelt zij.

Demir zegt de Nederlandse overheid in maart al te hebben geschreven met zorgen over de afgegeven vergunning. “Verder dan enkele ambtelijke overleggen en een verzoek tot bedrijfsbezoek heeft dat tot nu toe niet geleid”, staat in de verklaring van Demir. De minister vindt het daarom “hoog tijd” de zaak te escaleren en Nederland tot actie te manen.

Eind november eisten tientallen demonstranten van Extinction Rebellion (XR) bij het hoofdkantoor van Waterschap Limburg in Roermond een verbod op de lozingen van het industrieterrein bij Geleen. De Maas is een belangrijke bron van drinkwater voor miljoenen Nederlanders.