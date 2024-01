Vrijdag 26 januari uitspraak in kort geding Royce de Vries en AD

De rechtbank doet vrijdag 26 januari uitspraak in een kort geding tussen Royce de Vries en het AD. Het is nog niet duidelijk of deze uitspraak openbaar is, of geheim, laat de rechtbank Amsterdam weten. De zitting donderdag was achter gesloten deuren. Met het kort geding wilde De Vries voorkomen dat de krant een nieuw artikel publiceert naar aanleiding van geluidsopnamen die gemaakt zouden zijn door zijn vader, wijlen Peter R. de Vries.

De rechtbank mocht niet toelichten waarom de deuren gesloten bleven. Na afloop moesten beide partijen zwijgen. Het komt niet vaak voor dat een rechter dat aan journalisten oplegt.

Een nieuwe publicatie zou volgens De Vries zijn veiligheid in gevaar brengen, schreef het AD eerder al. De rechter bepaalde eerder deze week dat er een mededelingsverbod geldt. Dat wil zeggen dat er niets kan worden gezegd over de vraag waarom de zaak buiten de openbaarheid wordt behandeld.

Het AD publiceerde vorige week een artikel naar aanleiding van opnamen die het via bronnen zou hebben gekregen. Op de opnamen zou te horen zijn dat de toenmalige collega, oud-advocaat en BNNVARA-presentator Khalid Kasem, erkent een ambtenaar te hebben omgekocht. Vader en zoon De Vries hadden op dat moment samen met Kasem een kantoor in advocatuur en juridisch advies. Het AD meldt inmiddels verder onderzoek te hebben gedaan naar de opnames en zowel De Vries als Kasem om die reden te hebben benaderd met vragen.

AD-hoofdredacteur Rennie Rijpma liet na afloop van de zitting weten dat ze niets mocht zeggen of toelichten. Eerder reageerde ze op de website van de krant: “Dat De Vries nu, nog voor de inhoud van het artikel te kennen, een kort geding aanspant om publicatie te voorkomen vind ik ver gaan. Enkel door het kort geding te starten, wordt al fors ingegrepen in de persvrijheid.”

Journalistenvakbond NVJ noemde de onduidelijkheid een “vergaand besluit van de rechtbank” in “een toch al voor de pers ingrijpend proces”.