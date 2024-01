VVD liep ‘meer dan krassen’ op om spreidingswet, zegt Van der Burg

De VVD heeft “meer dan krassen” opgelopen door de verdeeldheid die er binnen de partij is over de spreidingswet voor de opvang van asielzoekers. Dat zei demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asielbeleid) vrijdag voorafgaand aan de wekelijkse ministerraad.

“Het is mijn doelstelling en mijn opdracht geweest om te kijken of ik een meerderheid kon krijgen in de Eerste Kamer. Dat lijkt te gaan lukken. Dat is natuurlijk fijn. Tegelijkertijd heeft mijn partij er heel erg last van. We hebben meer dan krassen, dat is duidelijk”, zei Van der Burg. Hij wil daar “samen met mijn collega’s onder leiding van Dilan Yeşilgöz keihard aan werken om dat te herstellen, want de VVD is mijn club.”

Van der Burg vindt dat de brief die Edith Schippers, de fractievoorzitter van de liberalen in de senaat, donderdag heeft geschreven voor de leden “enorm helpt”. Daarin legt zij uit waarom de VVD-senatoren de spreidingswet wel steunen, in tegenstelling tot de Tweede Kamerfractie vorig jaar. Ook partijleider Yeşilgöz is tegenstander.

Van der Burg vindt dat de VVD “echt een volkspartij is”, en dat dit ook betekent dat er discussie is. “Dat hoort erbij. Ik vind het fijn dat we bij ons veel discussie hebben in de partij. Liever een partij met discussie dan een partij waarin één iemand bepaalt wat er gebeurt en iedereen zich ernaar richt.” Hij zei niet specifiek te doelen op de PVV, die geen leden heeft. Het kan volgens de VVD’er “op meerdere plekken spelen”.